مسلسل مليحة يدق ناقوس الخطر.. هل يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكرار نكبة 48؟

في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي مجازر وعدوانا وحشيا على الفلسطينيين، جاء وقت عرض مسلسل مليحة على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يتحدث المسلسل عن قضية فتاة فلسطينية تعيش في دولة ليبيا، كانت قد تركت بلدها مع جديها عام 2000 حين حدثت الانتفاضة، ودمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، وأعاد المسلسل الأنظار إلى بداية دمار فلسطين وحرب 48.

أدت حرب 1948 إلى تهجير الشعب العربي الفلسطيني من أراضيه، لدرجة أنه خرج من الأراضي الفلسطينية آنذاك، أكثر من 800 ألف فلسطيني ولم يبق إلا 160 ألفا فقط منهم في مناطق الجليل والناصرة ويافا والنقب.

الاحتلال يحاول تكرار نكبة 48

وفي الوقت الحالي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكرار نكبة 48، وتحويل 2 مليون فلسطيني إلى لاجئين يبحثون عن مأوى حول العالم، رغم أن أرضهم ما زالت موجودة لكن سيسكنها مستوطن غيره، وذلك يظهر من خلال عمليات التطهير والقتل الجماعي التي يرتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.

مليحة يناقش القضية الفلسطينية

يحاول مسلسل مليحة التي تدور أحداثه حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل اسم المسلسل نفسه، عرض بعض من الواقع المؤلم الذي يعيشه الفلسطينيون، من خلال العمل المكون من 15 حلقة.

المسلسل من بطولة الفنان دياب

المسلسل من بطولة الفنان دياب وميرفت أمين رفقة سيرين خاص وأمير المصري، كما أنه من تأليف رشا عزت الجزار والمخرج عمرو عرفة وإنتاج شركة DS+.