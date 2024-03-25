فاسيليفسكايا.. أول رائدة فضاء من بيلاروسيا تصل لـ«المحطة الدولية»

مارينا فاسيليفسكايا «33 عاما»، أصبحت أول رائدة فضاء من بيلاروسيا، تصل إلى «محطة الفضاء الدولية»، على متن مركبة «سويوز إم إس 25» الفضائية الروسية في رحلة قامت بها رائدة الفضاء البيلاروسية مع رائدة فضاء أمريكية وأخر روسي، استغرقت نحو 50.5 ساعة. وسائل إعلام روسية، بينها «سبوتنيك»، نقلت عن المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» سيرجي كريكاليف، قوله إن المركبة الفضائية التحمت بالمحطة تلقائيا، وفقا للبرنامج بالضبط.

إقلاع مركبة «سويوز إم إس 25» على متنها مارينا فاسيليفسكايا

وكانت مركبة «سويوز إم إس 25» الفضائية الروسية، التي كانت تقل مارينا فاسيليفسكايا البيلاروسية أقلعت أمس الأول السبت، بنجاح من «قاعدة بايكونور» الفضائية في كازاخستان في طريقها إلى «محطة الفضاء الدولية». وستبقى فاسيليفسكايا، أول رائدة فضاء بيلاروسية تصل إلى محطة الفضاء الدولية، ستظل في المحطة لمدة 12 يومًا فقط.

مركبة «سويوز إم إس 25» الفضائية الروسية، كانت تقل على متنها إلى جانب مارينا فاسيليفسكايا البيلاروسية، وأوليج نوفيتسكي من روسيا «الرحلة الرابعة له»، وتريسي دايسون الأمريكية «الرحلة الثالثة»، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

رحلة فاسيليفسكايا غلى محطة الفضاء الدولية، لم تكن سهلة، حيث تعطل إطلاق مركبة «سويوز إم إس 25» الفضائية الروسية، الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي، قبل 20 ثانية من انطلاقها وخلال وجود طاقم المهمة المكون من 3 رواد فضاء، بسبب انخفاض الضغط في مصدر التيار الكيميائي، ووفقا لصحيفة «الشرق الأوسط»، تم تاجيل عملية الإطلاق إلى أمس الأول السبت.