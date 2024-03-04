لقطات تحبس الأنفاس.. كيف يبدو المشهد عند العودة من الفضاء إلى الأرض؟ (فيديو)

دائما يتطلع البشر لمعرفة ما يدور في عالم الفضاء الخارجي وتذهلنا المشاهد التي تنقلها لها الوكالات والجهات المتخصصة في علوم الفضاء، لكن الجديد في الأمر ما رصدته الكبسولة الفضائية W-1 من لقطات مذهلة للحظة عودتها من الفضاء الخارجي ودخول الغلاف الجوي لكوكب الأرض بسرعة 175 ألف ميل في الساعة.

رحلة من الفضاء لدخول كوكب الأرض

وأوضحت المشاهد الملتقطة من داخل الكبسولة الوضع كإنك تجلس في المقعد الأمامي للكبسولة حينما تعود في رحلة من الفضاء لدخول كوكب الأرض قبل الهبوط بمظلة.

ووصف مشاهدوا اللقطات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عملية دخول الكبسولة للغلاف الجوي لكوكب الأرض بأنها مذهلة للغاية وأشادوا بنطاق وزاوية الكاميرا المزروعة داخل الكبسولة.

دواء مضاد للفيروسات

وانطلقت الكبسولة الفضائية W-1 في رحلة إلى الفضاء يونيو الماضي للقيام مهمة جديدة في مجال تصنيع الأدوية، واستمرت الرحلة لمدة 8 شهور حتى عادت في أواخر الشهر الماضي محملة بدواء مضاد للفيروسات.

كانت الكبسولة الفضائية W-1 التي صممتها شركة Varda Space Industries داخل المركبة الفضائية Rocket Lab Photon وتم إطلاقها إلى الفضاء على متن صاروخ «سبيس إكس» في عام 2023 حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبعد مدة ثمانية أشهر عادت الكبسولة الفضائية لتظهر إمكانيات البيئات ذات الجاذبية الصغرى في مجال تصنيع الأدوية، حيث تختلف التفاعليات الكيميائية في هذه البيئات عن سلوكها على كوكب الأرض.

وتمكنت شركة Varda داخل الكبسولة من زراعة بلورات من عقار يسمى ريتونافير ويتم استخدامه لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.

تبلغ مدة اللقطات الكاملة لرحلة الكبسولة من الانفصال إلى الهبوط، 27 دقيقة، بينما تم رصد الكبسولة وهي تخرج من المدار الأرضي المنخفض في مقطع تبلغ مدته خمس دقائق فقط.