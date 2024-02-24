مشاهد لأكبر كبسولة في العالم لنقل السياح إلى الفضاء.. تكلفة الفرد 125ألف دولار

أطلقت شركة Space Perspective بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية النسخة النهائية من أكبر كبسولة في العالم صنعت خصيصا لنقل السياح في رحلات للفضاء

رحلة مكونة من 8 أفراد إلى الفضاء

تحتوي الكبسولة على 8 مقاعد لتنفيذ رحلة مكونة من 8 أفراد إلى الفضاء، وتبلغ تكلفة الفرد الواحد في الرحلة 125 ألف دولار، وأطلقت الشركة عليها اسم Neptune - Excelsior

وأوضح مصممو الكبسولة عن عملية سفرها إلى الفضاء أنها ستكون معلقة ببالون ضخم وسيحلق عاليا لمسافة تصل إلى 20 ميلا فوق السطح البحر حتى يصل للمنطقة المطلوبة وسيظل هناك لمدة ساعتين

Introducing our first completed test capsule, Spaceship Neptune - Excelsior. Excelsior is now the largest #spaceflight capsule in existence, and soon to be the largest human #spacecraft in operation (excluding the International Space Station). Its spherical capsule is 16 feet… pic.twitter.com/tiJAp4It0e — Space Perspective (@SpacePerspectiv) February 20, 2024

قطر الكبسولة الكروية

يبلغ قطر الكبسولة الكروية 16 قدما أي حوالي 5 متر ويبلغ حجمها ضعف حجم سفينة الفضاء Two من صنع شركة فيرجن جلاكتيك وحوالي 4 أضعاف حجم كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة سبيس إكس.

وتم تجهيز الكبسولة بكل وسائل الراحة والرفاهية التي توفرها صالة Space Lounge من حيث المقاعد الفخمة وأنواع الطعام المختلفة بالإضافة لشبكة الإنترنت اللا سلكية واي فاي

قالت الشركة المصنعة لـ Neptune - Excelsior عن أكبر كبسولة في العالم أن الكبسولة من أكبر النوافذ التي أطلقت للفضاء الخارجي، وبتصميمها الكروي تعطي مزيد من المساحة الداخلية لتوفير رحلات فضائية بشرية مريحة، كما أن الكبسولة توفر مناظر بانورامية لا تصدق للأرض

توفير تجربة آمنة

وأوضحت الشركة أنه سيتم ضخ الهيدروجين في بالون Space Perspective المعلق وهذا سيوفر تجربة آمنة لأن الهواء نفسه لا يختلط بالهيدروجين، وعند العودة إلى الأرض، سيطلق البالون تدريجيا كمية صغيرة من الغاز الذي يتحول إلى ماء وبذلك يتمكن من الهبوط بسهولة وأمان، وبالتالي لن تكون هناك أي انبعاثات تقريبا وهي النقطة الأهم على عكس عمليات الإطلاق التقليدية التي تحرق وقود الصواريخ وتسبب تلوث البيئة وتؤثر على المناخ.

تخطط شركة Space Perspective بفلوريدا لإطلاق رحلات تجريبية، مع التجهيز لاحتمالية إجراء أول تجربة بشرية في وقت لاحق هذا العام