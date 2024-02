مشاهد لأكبر كبسولة في العالم لنقل السياح إلى الفضاء.. تكلفة الفرد 125ألف دولار

أطلقت شركة Space Perspective بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية النسخة النهائية من أكبر كبسولة في العالم صنعت خصيصا لنقل السياح في رحلات للفضاء

تحتوي الكبسولة على 8 مقاعد لتنفيذ رحلة مكونة من 8 أفراد إلى الفضاء، وتبلغ تكلفة الفرد الواحد في الرحلة 125 ألف دولار، وأطلقت الشركة عليها اسم Neptune - Excelsior

وأوضح مصممو الكبسولة عن عملية سفرها إلى الفضاء أنها ستكون معلقة ببالون ضخم وسيحلق عاليا لمسافة تصل إلى 20 ميلا فوق السطح البحر حتى يصل للمنطقة المطلوبة وسيظل هناك لمدة ساعتين

Introducing our first completed test capsule, Spaceship Neptune - Excelsior. Excelsior is now the largest #spaceflight capsule in existence, and soon to be the largest human #spacecraft in operation (excluding the International Space Station). Its spherical capsule is 16 feet… pic.twitter.com/tiJAp4It0e