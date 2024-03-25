زعيم المعارضة الإسرائيلية: الخلاف مع واشنطن غير ضروي.. وكان من الممكن تجنبه

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الخلاف مع واشنطن غير ضروري وضار، وكان من الممكن تجنبه، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى أن الأزمة التي يقودها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع الولايات المتحدة، سيئة لتل أبيب.

وأوضح يائير لابيد، أن تصرف نتنياهو اللامسؤول في تصعيد الأزمة مع الولايات المتحدة، يأتي لكسب نقاط في الانتخابات، وصرف النظر عن قانون التجنيد.