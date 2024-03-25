«القاهرة الإخبارية»: استقالة الوزير غدعون ساعر من حكومة الطوارئ في إسرائيل كتب: عمرو هلال 08:24 م | الإثنين 25 مارس 2024 حكومة إسرائيل أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، باستقالة الوزير غدعون ساعر من حكومة الطوارئ في إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «إسرائيل عاجزة».. إطالة الحرب على غزة تزيد الضغوط على حكومة نتنياهو تقرير أمريكي يثير غضب نتنياهو حول مصير حكومة إسرائيل.. ما القصة؟ حكومة نتنياهو تمنع رئيس البرازيل من دخول إسرائيل بعد تشبيه حرب غزة بالهولوكوست إسرائيل تعتقل 7 أشخاص بسبب مطالبتهم بتغيير حكومة نتنياهو نبوءة عن زوال إسرائيل.. لماذا شكل نتنياهو أكبر حكومة في تاريخ الاحتلال؟ حكومة إسرائيل إسرائيل القاهرة الإخبارية الوزير غدعون ساعر بقلم عمرو هلال