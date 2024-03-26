خطة الحكومة لخفض أسعار السلع في الأسواق.. 12 إجراء مهما
كتب:
أحمد فوزي
01:50 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
اتخذت الدولة بعض الإجراءات السريعة بشأن انخفاض أسعار السلع في الأسواق، تماشيًا مع انخفاض الدولار وتوافر السيولة الدولارية للمستوردين.
انخفاض الأسعار 20% خلال الفترة الحالية
ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة أمس مع اتحاد الغرف التجارية، بسرعة خفض الأسعار بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى ضرورة الوصول إلى نسبة انخفاض 30% بعد عيد الفطر المبارك.
إجراءات الحكومة لخفض الأسعار
وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها من اليوم لخفض الأسعار في الأسواق، وجاءت كالتالي:
- إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.
- إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك.
- تمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من المواني.
- رفع السعر القديم من السلعة ويُكتب عليها السعر الجديد.
- خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض.
- تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع على نحو يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
- الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.
- نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة.
- إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
- إعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.