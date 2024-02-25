كيف ساهمت المعارض في خفض أسعار السلع الغذائية بالعريش؟

شهدت السلع الغذائية في غالبية المحال التجارية بمدينة العريش في شمال سيناء، انخفاضا ملحوظا في الأسعار، وتوافر جميع الاحتياجات دون غياب أي نوع من على الأرفف.

وذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أن انتشار الأسواق، ومعارض أهلا رمضان في مدينة العريش، واقبال الأهالي عليها بشكل كثيف، أدى إلى نزول أسعار البضائع في المحال التجارية العادية.

المحال التجارية تبيع بسعر المعارض

وأضافت المديرية في بيان، أن الحملات التموينية على المحال، وتواجد البضائع بأسعار مخفضة في المعارض والأسواق، أرغم أصحاب السوبر ماركت والخضروات واللحوم، والدجاج والأسماك، على تخفيض الأسعار، والبيع بسعر المعارض، وذلك لعودة الإقبال على الشراء، خصوصا مع قدوم شهر رمضان.

وذكرت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء: ملتزمون تمام بما اتفقنا عليه مع المحافظ، والتموين، بالبيع بسعر المصنع في المعرض والأسواق، وهذا أجبر المحال المنافسة على تخفض السعر.

تخفيض الأسعار في صالح المواطن

وأضافت الغرفة التجارية، أن ما يحدث يصب في صالح المواطن خاصة محدود الدخل، الذي يذهب إلى المعرض بسبب فرق الأسعار.

وأشارت الغرفة التجارية، إلى أن دليل نجاح المعارض، هو الإقبال الكبير على جميع السلع، والزحام على جميع المنتجات، وتخفيض المحال أسعارها، مقتدين بالمعارض.