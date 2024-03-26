بعد وفاته.. محطات في حياة المطرب الشعبي ممدوح الأصيل الشهير بـ«سعيد الهوا»

«أنا اسمي سعيد الهوا، أنا اللي عورت الولا حمو غرقت السما بدمه»، بهذه الكلمات اشتهر المطرب الشعبي ممدوح الأصيل الشهير بـ«سعيد الهوا»، الذي يعتبر واحدًا من أشهر المطربين، الذي رحل عن عالمنا أمس، في صمت.

محطات في حياة المطرب سعيد الهوا بعد وفاته

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات في حياة المطرب الشعبي ممدوح الأصيل الشهير بـ«سعيد الهوا».

- من مواليد منطقة كوم الدكة بمدينة السكندرية.

- كان يزاول الغناء منذ أن كان في الثامنة من عمره، ومع احترافه الغناء الشعبي.

- عمل سعيد الهوا في البداية باسم ممدوح الأصيل ثم سعيد الهوا.

- نال شهرة كبرى عندما أذيعت أغانيه وعلى رأسها أغنية «أنا اسمي سعيد الهوا» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شهرة سعيد الهوا

- تحول منذ ذلك الوقت إلى شخصية إعلامية، خاصة بعد ظهوره للمرة الأولى بوجهه الحقيقي في الفيلم القصير «الأسطورة 69».

وفاة المطرب سعيد الهوا

رحل عن عالمنا أمس في صمت المُطرب الشعبي ممدوح الأصيل، الذي اشتهر بأغنية «سعيد الهوا».

وكتب نجل «الأصيل» عبر حسابه بمنصة «فيسبوك»، والذي يحمل اسم كريم سعيد الهوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبويا في ذمة الله».

وكتب تدوينة أخرى قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله صلاة الجنازة من مسجد السنية خارطة الشيخ مبارك، والعزاء بدار مناسبات نادي الرماية الزهراء مصر القديمة».