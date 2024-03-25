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دراما المتحدة

وفاة المطرب الشعبي ممدوح الأصيل الشهير بـ«سعيد الهوا»

كتب:

أحمد شعراني
11:28 م | الإثنين 25 مارس 2024
ممدوح الأصيل - سعيد الهوا

ممدوح الأصيل - سعيد الهوا

رحل عن عالمنا أمس في صمت المُطرب الشعبي ممدوح الأصيل، الذي اشتهر بأغنية «سعيد الهوا».

وكتب نجل «الأصيل» عبر حسابه بمنصة «فيسبوك»، والذي يحمل اسم كريم سعيد الهوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبويا في ذمة الله».

وكتب تدوينة أخرى قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله صلاة الجنازة من مسجد السنية خارطة الشيخ مبارك، والعزاء بدار مناسبات نادي الرماية الزهراء مصر القديمة».

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