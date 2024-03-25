وفاة المطرب الشعبي ممدوح الأصيل الشهير بـ«سعيد الهوا»

رحل عن عالمنا أمس في صمت المُطرب الشعبي ممدوح الأصيل، الذي اشتهر بأغنية «سعيد الهوا».

وكتب نجل «الأصيل» عبر حسابه بمنصة «فيسبوك»، والذي يحمل اسم كريم سعيد الهوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبويا في ذمة الله».

وكتب تدوينة أخرى قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله صلاة الجنازة من مسجد السنية خارطة الشيخ مبارك، والعزاء بدار مناسبات نادي الرماية الزهراء مصر القديمة».