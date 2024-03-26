رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: 15 شهيدا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة

كتب:

محمد عزالدين
02:44 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
قصف إسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي على غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 15 شهيدًا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل سكني في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر عين شمال غربي رام الله وعددًا من مدن وبلدات الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المناطق الشمالية الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استهدف طيرانه مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

القوات الجوية البريطانية تسقط أكثر من 10 أطنان إمدادات غذائية على غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية كثيفة شمالي قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت وغلاف غزة

«القاهرة الإخبارية»: حماس تؤكد أن وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة مطلب أساسي

وسط تناقض دولي.. هل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة مُلزم؟

«حقوق الإنسان» بالنواب: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نجاح لجهود مصر
بقلم محمد عزالدين