«القاهرة الإخبارية»: 15 شهيدا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 15 شهيدًا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل سكني في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر عين شمال غربي رام الله وعددًا من مدن وبلدات الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المناطق الشمالية الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استهدف طيرانه مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.