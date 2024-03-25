«حقوق الإنسان» بالنواب: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نجاح لجهود مصر

اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2728 بشأن غزة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حد لحرب الإبادة التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

رضوان: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي

وقال «رضوان» في بيان له أصدره اليوم، إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة الدقيقة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى على أرض الواقع، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، التي استمرت منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء، مشددا على أن يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

طارق رضوان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت حقوق الإنسان

وأكد النائب طارق رضوان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، انتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني في أبشع صورها، أمام مرأي ومسمع المجتمع الدولي، الذي وقف صامتا ومتفرجا على هذه الانتهاكات، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده المستمرة، ورفضه القاطع لتجويع الفلسطينيين، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح «رضوان» أن مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موجها تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطيين، الذين ظلوا صامدين ومرابطين على أرضهم حتى فى شهر رمضان المبارك، من أجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في القرار عن «قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة»، وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.