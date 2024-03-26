«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت وغلاف غزة كتب: محمد عزالدين 12:09 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024 غلاف غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت وغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باحث سياسي: أمريكا قيدت إسرائيل مؤقتا بعد قرار مجلس الأمن كيربي: مستمرون في دعم إسرائيل وتقديم الأسلحة لها «الخارجية الأمريكية»: على إسرائيل إجراء تحقيق في انتهاكات جنودها بغزة «القاهرة الإخبارية»: استقالة الوزير غدعون ساعر من حكومة الطوارئ في إسرائيل 4 دول تزود إسرائيل بالوقود مع استمرار العدوان على غزة.. بينها البرازيل «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل إلى 32 ألف شهيد و75 ألف مصاب إسرائيل غلاف غزة بقلم محمد عزالدين