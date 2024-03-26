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«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت وغلاف غزة

كتب:

محمد عزالدين
12:09 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
غلاف غزة

غلاف غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت وغلاف غزة.

 

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بقلم محمد عزالدين