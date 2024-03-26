كاتب صحفي: انخفاض جديد في الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة الإصلاح الاقتصادي

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي، إنّ لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع كبار تجار السلع الغذائية، تنفيذّا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر مهم للغاية، متوقعًا أن تنخفض الأسعار الفترة المقبلة بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي.

إطلاق المباردة إحساس إنساني من الرئيس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أن المبادرة جاءت بسبب الإحساس الإنساني الكبير من الرئيس السيسي تجاه المواطن المصري وظروفه في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

خفض أسعار السلع

وأكد أنّ المبادرة تأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية لكي يكون الاقتصاد قادرًا على التعامل مع المعطيات الدولية فيما يخص تسعير العملة وتوفير السلع، لافتًا إلى أن توفير العملة الأجنبية وتطبيق إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المحتجزة، ساهم في تراجع سعر الدولار.

وتوقع أنّ يكون هناك خفضًا للأسعار كما وضح رئيس الوزراء بنسب تتراوح من 15% لـ20%.