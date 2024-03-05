3 إجراءات تسهم في خفض الأسعار.. أبرزها الإفراج الفوري عن البضائع بالمواني

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ضبط الأسعار الملف الذى يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة في الشارع المصري، لافتًا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت حزمة من القرارات التي من شأنها قد تؤدى إلى انخفاض أو استقرار الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

ضبط الأسعار أولوية خلال الفترة المقبلة

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن معارض أهلا رمضان قد تكون خطوة لخفض الأسعار خاصة وأن الأمر قائم على العرض والطلب، شريطة أن يتم توفير السلع الاستراتيجية الأساسية في المعارض على مستوى الجهورية، إضافة إلى قرار علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 5 لسنة 2024 بشأن كتابة السعر على المنتجات الغذائية «زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض، واللبن»، وذلك في إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023.

وأضاف: «الإفراج الفوري عن البضائع في المواني من القرارات الجادة أيضا التي تسهم بقوة في خفض لأسعار، ومن قبل خلال الأيام القليلة الماضية صفقة رأس الحكمة التي كان لها دور كبير في القضاء على السوق السوداء ولو بشكل تدريجي، إضافة إلى توفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد والاستثمار المصري بقوة، وتشجيع المستثمرين على استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة المصرية، ومن ثم الصفقة ستكون بداية للعديد من الصفقات المقبلة التي سيكون لها دور كبير في إنعاش الخزينة العامة للدولة بالنقد الأجنبي».