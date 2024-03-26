«روساتوم»: تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمر مستحيل بدون الطاقة النووية

عقد قسم طاقة الرياح التابع لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية مائدة مستديرة بالمنتدى الدولي الثالث عشر «أتوم إكسبو 2024»، أحد المؤتمرات والمعارض الرئيسية للصناعة النووية العالمية، ويُنظم بدعم من الشركة في سوتشي حول موضوع «جيل الطاقة المتجددة والنووية تآزر الإنجازات كأفضل حل».

التطور السريع لتقنيات توليد الطاقة منخفضة الكربون

وأشارت «روساتوم» في بيان إلى أن الخبراء ناقشوا العديد من القضايا ذات الصلة، وعلى رأسها كيف أن التطور السريع لتقنيات توليد الطاقة منخفضة الكربون يمكن أن يغير المشهد العام لأنظمة الطاقة في المستقبل، وما هي التحديات التي تواجهها البلدان مع تزايد حصة الطاقة المتجددة، وكيفية التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة لأنظمة الطاقة مع الحفاظ على مؤشرات الموثوقية وأمن الطاقة الوطنية، وكيف يمكن أن يساهم الاستخدام المشترك بين مختلف أنواع توليد منخفض الكربون في تحقيق الأهداف المناخية على المدى البعيد.

مصادر طاقة أساسية يمكن الاعتماد عليها

وقال غريغوري نزاروف، المدير العام لقسم طاقة الرياح في روساتوم، خلال كلمته: «تتبع شركة روساتوم طريق تنويع مصادر التوليد منخفضة الكربون في تنويه لحقيقة أن تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو أمر مستحيل من دون الاستخدام المتزامن للطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة وبهدف تطوير القطاع الصناعي، المستهلك للطاقة فإن ذلك يتطلب مصادر طاقة أساسية يمكن الاعتماد عليها، مثل محطات الطاقة النووية، الجاهزة لتحمل الحمولة المطلوبة في أي وقت علماً بأنه يمكن أن تكون طاقة الرياح مصدرًا مكملًا لمصادر الطاقة الذرية. ومن أجل موازنة النمو في استهلاك الكهرباء، يجب أن يكون هناك العديد من منصات التكنولوجيا منخفضة الكربون».

التنبؤ بالطلب والاستهلاك

وقالت إيرينا غايدا، نائبة مدير مركز تحول الطاقة و ESG في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا: «تبين أن النقاش حول موضوع التآزر بين توليد الطاقة النووية والمتجددة كان مكثفًا للغاية»، لافتة إلى أنه جرى الحوار مع المشاركين في قضايا تنظيم حمل الذروة لمختلف أنواع التوليد، والتنبؤ بالطلب والاستهلاك، وآليات إصدار شهادات الطاقة الخضراء، وسبل موازنة الأنظمة ذات الحصة العالية من الطاقة المتجددة، وكذلك تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والقدرة على التنافس في أنظمة الطاقة المستقبلية».

النمو المستمر في توليد الطاقة المتجددة

وأكد المشاركون في المنتدى أن اتجاه النمو المستمر في توليد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يثبت أن أنظمة الطاقة المتوازنة سيكون عليها طلب كبير في العالم في المستقبل.