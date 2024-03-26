أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس أسماء المساجد المسموح فيها، في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان، إذ تم تهيئها من قبل مديرية أوقاف السويس من أجل الاعتكاف، وبلغ عدد المساجد نحو 33 مسجدًا في مختلف الأماكن.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالسويس 2024

وأشارت مديرية الأوقاف إلى أنه تم تحديد عدد من المساجد من أجل الاعتكاف على مدار العشرة أيام الأخيرة في شهر رمضان الكريم كالتالي:

- مسجد جمال حامد

- مسجد الحبيب

- مسجد المدينة المنورة

- مسجد الفتح

- مسجد الرحمن

- مسجد الغريب

- مسجد الخضر

- مسجد ابو بكر

- مسجد النصر للبترول

- مسجد المعهد الديني

- مسجد السراج المنير

- مسجد النور

- مسجد الشهداء

- مسجد الانصاري

- مسجد بشائر النصر

- مسجد التوبة

- مسجد الفتح

- مسجد السلام

- مسجد الهادي

- مسجد احباب المصطفي

- مسجد الإمامين

- مسجد الكوبري

- مسجد ك46

- مسجد عمر بن عبد العزيز

- مسجد ابو العزايم

- مسجد كبريت المفارق

- مسجد الجلاء

- مسجد عبد الوهاب الرخاوي

- مسجد المصطفي

- مسجد ام القري

- مسجد الفاروق عمر

- مسجد الحرمين

- مسجد الفتح