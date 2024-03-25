1216 برنامجا ثقافيا للطفل في القاهرة خلال شهر رمضان

كشفت محافظة القاهرة، عن تنظيم مديرية الأوقاف 1216 برنامجًا ثقافيًا للطفل، خلال شهر رمضان المبارك، علاوة على إعداد ندوات بقصور الثقافة أيام الشهر الكريم بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة للتوعية وتقديم صحيح الدين، فضلاً عن تنظيم 112 مقرأة عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، وعدد 33 مقرأة للأئمة تعقد عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وعدد 118 مقرأة للجمهور عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع.

مقرأة نموذجية

أضاف أنه يتم تنظيم مقرأة نموذجية واحدة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها عقب صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع، فضلاً عن وجود نحو 200 مائدة الرحمن خلال الشهر، وإعداد برنامج «صحح تلاوتك» في 93 مسجدًا يعقد بصفة يومية عقب صلاة العشاء، وتنظيم مقرأة للسيدات تعقد عقب صلاة الظهر يوم السبت من كل أسبوع، وعدد 21 مقرأة للجمهور للسيدات.

قراء معتمدون

أشارت إلى ترشيح 3 قراء من القراء المعتمدين بالإذاعة، لصلاة التهجد برواية ورش عن نافع بمسجد سيدنا الحسين.