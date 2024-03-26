تفاصيل طقس الأسبوع الثالث من شهر رمضان.. الحرارة تصل إلى 31 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة.

محافظات الجمهورية تتعرض لموجة ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

وأكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محافظات الجمهورية تتعرض لموجة ارتفاع في درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد بسبب تأثرها بمرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس «ستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 30 و31 درجة مئوية، مما يتجاوز معدلاتها الطبيعية بحوالي 7 درجات».

نسبة الرطوبة ستكون منخفضة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة ستكون منخفضة وأن الكتل الهوائية ستكون صحراوية، وبالتالي فإن هذا الارتفاع في درجات الحرارة لن يكون ملحوظًا بشكل كبير.