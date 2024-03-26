برنامج «وطن الطيبين» يقدم مكافأة مالية لـ«بائعة برسيم» لإعالة أبنائها الـ8

التقى مقدم برنامج «وطن الطيبين» المذاع عبر تليفزيون «الوطن» بالسيدة نعمة «بائعة البرسيم» التي تعول زوجها المريض وأولادها الـ8، لتضرب مثالًا رائعا في التضحية والرضا.

وقالت السيدة نعمة إنها تبدأ عملها ببيع البرسيم من الفجر بعدما تأتي لها السيارة المحملة بالبضاعة، حتى الانتهاء من آخر حزمة معها، «العربية كلها فيها بضاعة بـ1000جنيه، ومكسبها الحمدلله ممكن 100 جنيه أو أقل أو أكثر على حسب حالة الشغل والزبائن».

السيدة نعمة بشتغل حتى في الأعياد

وروت السيدة نعمة تفاصيل يومها «مفيش ولا يوم إجازة في السنة حتى في الأعياد بنزل الشغل، عشان أساعد أولادي وزوجي، لأن مفيش غيري يقوم بيهم، والحمدلله عندي رضا وصبر من عند ربنا عشان خاطر ألاقي أولادي أحسن مني».

وقدم مذيع برنامج «وطن الطيبين» للسيدة نعمة، «بائعة البرسيم»، مكافأة مالية تقديرًا ومساعدة لها لإعالة أولادها وزوجها المريض، وأعربت عن شكرها «الحمدلله ربنا كريم وعالم بالحال، ربنا يقدرك على فعل الخير».