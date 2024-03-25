علي جمعة: الإسلام لم يحرم عمل المرأة.. و90 سيدة تولت شؤون البلاد

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إنّ النص الشرعي أنصف المرأة في الإسلام في القرآن والسنة، متابعا: «المساواة بين الرجل والمرأة أمر لا بد منه، وهي مساواة في أصل التكليف والحقوق والواجبات حتي لو اختلفت الهيئات والأدوار والمراكز القانونية والخصائص والوظائف».

المرأة في الإسلام

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس اليوم: «المرأة في الإسلام سارت وراء الكفاءة ولم يحرم الإسلام في تاريخه عمل المرأة، حيث خرجت وعملت وتولت تقريبا جميع المناصب».

علاقة المرأة بالحكم

وواصل: «تولت المرأة السلطانة والرئاسة والملك، وبالبحث وجدنا 90 امرأة ترأست الدولة باختلاف أسمائها، الأميرة والسلطانة والخانم والهانم والملكة، وللأسف يوجد مناهج لم تذكر واحدة منهن، قد يذكرون شجرة الدر ولكن يوجد 90 امرأة تولت الحكم منذ الإسلام».