بائعة الخبز أم حسين في «وطن الطيبين»: زوجى توفى وترك لأولاده 20 جنيها

ضربت «أم حسين» بائعة خبز مثال في التضحية والرضا بعد وفاة زوجها وتركها في ظروف معيشية ضيقة الحال، لتبيع هي الخبز من أجل تربية أولادها الـ3، وتكشف عن تفاصيل حياتها الصعبة في برنامج «وطن الطيبين»، المُذاع على تلفزيون «الوطن».

«أم حسين» تربي 3 أولاد من خلال بيع الخبز

تستيقظ أم حسين في الساعة 3.30 فجرًا لتبدأ يومها لبيع الخبز، وتنتهي من البيع في تمام الساعة الـ5 عصرًا، موضحة أنها تسكن في إحدى الوحدات السكنية بالإيجار وتدفع 750 جنيهًا إيجار لمالك العقار.

وأوضحت «أم حسين»، أن زوجها توفى منذ 15 عام وبعدها عملت لفترة طويلة في حصد المحاصيل الزراعية ولكنه لم تعد قادرة على هذا العمل الشاق، ولذلك أخبرها شقيقها أن تأتي وتجلس معهم في منزل قريب من بيتهم.

معاناة «أم حسين» في تربية ابنائها

وأشارت إلى أنها تعاني من بعض المشاكل الصحية، ولديها مشكلة في «الغضروف» وعملت لفترة في أحد المصانع ولكنها تركتها منذ 3 أشهر من أجل العمل كبائعة خبر.

وشددت على أن زوجها توفى خلال أداء إحدى الصلوات في المسجد، وترك لها 20 جنيها في المنزل فقط و3 أولاد، لم تكن قادرة على استكمال حياتها، إلا أنها تعاملت برضا مع هذه الأزمة وأصبحت هي الأم والأب لأولادها.