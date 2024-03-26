10 سنوات من التنمية الصناعية.. مصر في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي

على مدار العقد الماضي، شهدت مصر نهضة صناعية شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

واستهدفت الدولة توفير البيئة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى البنية التحتية من أجل دعم الصناعة، مع توفير فرص التوسع في تلك الصناعات، بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

إنشاء بنوك ومراكز تدريب

وتمكنت الوزارة من إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وجرى تزويدها بالخدمات الرئيسية التي سيحتاجوا إليها، مثل البنوك ومراكز التدريب، والمنشآت الخدمية واللوجستية، وذلك بهدف ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية مع ربط تلك الخدمات بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ10 مليارات جنيه

وأنشأت الوزارة 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في الجمهورية، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.

توفير 48 ألف فرصة عمل

وأوضحت التقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.

أبرز المجمعات الصناعية الجديدة على مدار الـ 10 سنوات

وجاءت الـ17 مجمع صناعي كالتالي:

- المجمع الصناعي بمدينة السادات في المنوفية

- المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد «جنوب الرسوة»

- المجمع الصناعي بمدينة بدر في القاهرة

- المجمع الصناعي بمرغم 1 في الإسكندرية

- المجمع الصناعي بمرغم 2 في الإسكندرية

- مجمع الغردقة في البحر الأحمر

- المجمع الصناعي بالمطاهرة في المنيا

- المجمع الصناعي ببياض العرب في بني سويف

- المجمع الصناعي بالبغدادي في الأقصر

- المجمع الصناعي في المحلة الكبرى

- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج

- المجمع الصناعي بـ«هو» في قنا

- المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط

- المجمع الصناعي بحوش عيسى في البحيرة

- المجمع الصناعي المعدني في الفيوم

- المجمع الخرساني في الفيوم

- مجمع الجنينة والشباك في أسوان