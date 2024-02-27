وزير التجارة والصناعة ونظيره الإماراتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

في إطار مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي، عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والامارات والأردن والبحرين والمغرب.

الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية

وقال المهندس أحمد سمير، في بيان، إن اللقاء تناول وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اللقاء استعرض آخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ5 الأعضاء وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة.

زيادة استثمارات الإمارات في القطاعات الإنتاجية في مصر

أشار إلى أن اللقاء استعرض أيضاً عدداً من القطاعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في إطار المبادرة، وفي مقدمتها مشروع لتصنيع الرمال السوداء في مصر وإمكانية مشاركة كل الدول الأعضاء بالدعم المادي والفني بالمشروع، وكذا مشروع لتصنيع رمال السيليكا، لافتا إلى أنه جرى استعراض المشروعات الاستثمارية الإمارتية في مجال صناعة الألومنيوم وإمكانية زيادة استثمارات دولة الإمارات الشقيقة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر.

أوضح أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرا إلى أنه جرى تأكيد أهمية تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالمية في مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة.

من جانبه، أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة، وبما يصب في مصلحة الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء، لافتا إلى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي.