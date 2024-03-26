كيفية ‎الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.. اتبع الخطوات

أتاحت وزارة العمل للمواطنين إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك لجميع الأشخاص الذين جرى تسجيلهم لدى القوى العاملة، للتمكن من متابعة تفاصيل المنحة.

‎الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ويُمكن للعمال المُسجلين لدي وزارة القوى العاملة ‎الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال اتباع عدد من الخطوات، وهي:

- الاتصال على الرقم الساخن 19468 والذي يتبع للوزارة.

- الاتصال على الرقم 142 للاستفسار.

صرف عدد من المنح للعمالة غير المنتظمة

وتصرف الوزارة عدد من المنح للعمالة غير المنتظمة، وهي «منحة إعانة الوفاة للعائل، منحة المدارس، منحة الزواج، منحتين في عيدي الفطر والأضحى، المولد النبوي الشريف» وتتراوح ما بين 500 لـ1000 جنيه، وذلك وفقًا لظروف كل مناسبة.

ويستطيع الأشخاص الذين يرغبون في تحديث بياناتهم الدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وتسجيل البيانات الخاصة بالشخص على الموقع واختيار أيقونة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وبذلك يتمكن الراغب في تحديث بياناته من التحديث الذي يريده.