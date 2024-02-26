جامعة طنطا: زيادة أجور العمالة غير المنتظمة وصرف مكافآت لأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم، على رفع المقابل المالي للعمالة اليومية غير المنتظمة «أجر مقابل عمل» بحيث يتقاضى حاملي البكالوريوس أو الليسانس 105 جنيهات، والعمالة الفنية والسائقين 95 جنيهًا، والخدمات المعاونة 85 جنيهًا، بالجامعة وكلياتها ووحداتها والمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

تحسين الأجور

أكد «ذكي»، في بيان، حرص إدارة الجامعة على تحسين دخول العاملين بالأجر اليومي، وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.

صرف مكافآت

كما أعلن موافقة مجلس الجامعة، على صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، إذ تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين، وصرف ما يعادل أجر 15 يومًا بحد أدنى وبحد أقصى 800 جنيه للعمالة المؤقتة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.