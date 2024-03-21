طريقة حصول العمالة غير المنتظمة على معاش.. اعرف الأوراق المطلوبة

يهتم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتنظيم حقوق المواطنين، ومن الحقوق التي كفلها هذا القانون هي صرف معاشات للعمالة غير المنتظمة وضمها تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ذلك وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي عمل على حماية وتأمين تلك الفئة من المجتمع.

أوراق الحصول على معاش العمالة غير المنتظمة

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن» حول القانون سالف الذكر، إنه يوفر إمكانية صرف معاش للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديم نموذج رقم 1 لمكتب التأمينات الواقع في دائرة المؤمن عليه، وهناك بعض الأوراق والمستندات نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لابد من تقديمها، تتلخص في الآتي:

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم «3» المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي

. - بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم «4» المرفق هنا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

الفئات المستحقة لمعاش العمالة غير المنتظمة

ولفت المحامي إلى أن القانون حدد الفئات المستحقة لهذا المعاش، أي فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، وهم محفظو القرآن الكريم وخدم المنزل ومن في حكمهم وعمال التراحيل، وكذا العاملون المؤقتون في الزراعة والعاملون في مشروعات تربية الماشية والدواجن وغيره.

أوضح أن فئة القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة تشمل كل من ملاك العقارات المبنية ويقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، إلى جانب ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها، وتقل ملكيتهم في الأرض عن فدان، فضلا عن المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة بالإضافة إلى صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، منهم على سبيل المثال الباعة الجائلين، ماسحي الأحذية وموزعي الصحف، والفئة الأخيرة هم حائزوا الأراضي الزراعية التي تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كان مالك أو مستأجر.