توصيات من «تغير المناخ» للمزارعين قبل ارتفاع درجات الحرارة

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، ضرورة الاهتمام بالزراعات الحالية بشكل عاجل قبل بداية ارتفاع درجة الحرارة نهاية الأسبوع المقبل.

نصائح للمزارعين قبل الموجة الحارة

أشار في بيان، إلى عدد من النصائح للمزارعين، على النحو التالي:

- تكثيف رش مركبات تحجيم البصل والثوم بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم.

- الرش ضد آفة المن والتربس، لمحصول الفاصوليا الصيفي وحقن مبيدات أعفان الجذور مع أقرب رية (مون كت 400 جم + 500 جم توبسين).

- الرش الوقائي العاجل ضد لفجة الازهار والانثراكنوز والحشرات القشرية للموالح رشًا بمركبات باكروبات منكوزيب مع ازوكسي استروبين.

- معالجة الارتباك في محصول الزيتون من الأصناف الأجنبية بالتحديد في موسم التزهير والإخصاب.

- تهوية الزراعات تحت الأنفاق لارتفاع الحرارة ثم تغطيتها قبيل غروب الشمس.

- فيما يتعلق بالزراعات في مرحلة النمو الخضري تجري إضافة جرعة التسميد بمعدلات 2 كيلوجرام سلفات نشادر، مضاف إليها 2 كيلوجرام سلفات بوتاسيوم، يضاف إليها لتر حمض فوسفوريك، ويكرر الأمر مرتين أسبوعيا.

- النباتات في مرحلة الإزهار والعقد يجري الري صباحًا ويضاف 2 كيلوجرام نترات نشادر مضاف إليها 4 كيلوجرامات بوتاسيوم ذواب، إضافة إلى نصف لتر حمض فوسفوريك.

- نظرًا للزيادة الكبيرة في الرطوبة النسبية بسبب الشبورة الكثيفة صباحًا فيجب إجراء عمليات التهوية مع تكثيف برنامج الوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية.