وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر في مواجهة تغير المناخ خلال لقائها سفيرة أمريكا

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي.

وزيرة البيئة تتطلع لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مجال البيئة

وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء أن التعاون مع الجانب الأمريكي خلال مؤتمر المناخ COP27 كان خطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية؛ بدأت مع الحوار المشترك مع مبعوث المناخ للولايات المتحدة حول الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنَّ العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة مستمرة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للتحديات البيئية، استكمالا للتعاون الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاما في إدارة التلوث والحد منه.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا التعاون تمثل في الحوار الذي أجرى مع جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي حول اتفاق باريس عام 2015، وكانت مصر تمثل إفريقيا على طاولة الحوار كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول الأفريقية للمناخ بالاتحاد الأفريقي، عن طريق الإعلان عن المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، وهذه الخطوة رصدت التمويل الأمريكي لمبادرة التكيف خلال مؤتمر المناخ COP27، فضلا عن أنه تم التعاون عن قرب مع الولايات المتحدة في العديد من مسارات التفاوض، باعتبار مصر جزءا من مجموعة الـ77 والصين.