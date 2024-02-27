«الزراعة» تطلق قافلة للتوعية بطرق مكافحة آفات الزيتون والتين في مطروح

نظمت مديرية الزراعة بمطروح قافلة للمرور على المزارعين في محافظة مطروح، لتوعيتهم وإرشادهم بكيفية مكافحة الآفات الحشرية التي تصيب محصول الزيتون والتين، وأفضل الطرق لعلاجها.

زراعة 50 ألف فدان بالزيتون

وقال المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إن مساحة الزيتون المزروعة في محافظة مطروح تبلغ حوالي 50 ألف فدان، وتبلغ مساحة زراعات التين حوالي 50 ألف فدان تنتشر في مراكز ومدن المحافظة.

حقول إرشادية لعلاج أمراض أشجار الزيتون

وأضاف مدير عام الزراعة، أن جهود فريق عمل المديرية خلال القافلة أجرى تنظيم حقول إرشادية للمزارعين بمدينة سيدي براني لمعالجة حقل زيتون بعجينية «البردو»، وتوعية المزارعين بكيفية تحضيرها وفوائدها في حماية زراعة الزيتون والتين من الأمراض الفطرية والبكتيرية وحشرات السات، وأهمية استخدامها بعد عمليات التقليم.

زراعة محاصيل متميزة

وأكد أن مديرية الزراعة تواصل جهودها في نشر هذا الفكر لدى المزارعين على كل الإدارات الزراعية المختلفة بالمحافظة، للوصول إلى إنتاج محاصيل متميزة وخالية من المبيدات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع ما تتمتع به مطروح من منتجات زراعية عضوية خالية من أي مبيدات ولها شهرتها وجودتها العالية، مما ساهم في وضع ثلاث منتجات ضمن المؤشر الجغرافي بمطروح جري تسجيلهم بعد أن اشتهرت بهم محافظة مطروح ومنها التين وزيت الزيتون بالإضافة إلى عنب براني.