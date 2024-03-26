علي جمعة يفسر لأطفال برنامج نور الدين معنى «الستات ناقصات عقل ودين»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب ليه الستات ناقصات عقل ودين كما جاء في حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

توضيح قول الرسول بـ«النساء ناقصات عقل ودين»

وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين» على قناة الناس اليوم: «سبب الحديث ده إن ربنا خفف عن المرأة وواقف معاها، وده في قضيتين وهما الصلاة والصيام، وربنا سبحانه وتعالى اشترط فيهما الطهارة، والبنت بتتعرض بعد البلوغ للحيض وده بيقعد عندها فترة، فلما تيجي تصلي نقول لها سيبي الصلاة والصوم في الأيام دي طاعة وعبادة لله، والصوم تقضيه بعد كده ولو صامت لا يقبل لها صيام وارتكبت حراما».

سبب نقص الدين

وتابع: «جزء من حياة المرأة اتخفف عنها التكليف في عدد الصلوات فهذا هو النقصان بتاع الدين، وكمان في الإشهاد بنجيب 2 رجالة و2 ستات، وسيدنا النبي بيقول في مزاح مع السيدات عندكم حتة ناقصة فى الدين والشهادة، نقص عقلها في الشهادة ونقص دينها في ترك الصلاة والصيام».