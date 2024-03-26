مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024 السادس عشر من رمضان

مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024 السادس عشر من شهر رمضان المبارك، كشفتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف ومن بينها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بشأن مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024 السادس عشر من شهر رمضان المبارك، يحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

وفيما يخص موعد أذان الظهر في بني سويف، يحين في تمام الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في بني سويف، في تمام الساعة 7:28 مساءً.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26 -3-2024 في بني سويف

وبناءً على ذلك، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء في محافظة بني سويف، 14 ساعة و5 دقائق.