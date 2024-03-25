علي جمعة يرد على سؤال طفل: «ليه النساء أكثر أهل النار؟»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل «ليه أغلب أهل النار من النساء زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل دي فطرة عند النساء إنهم يذنبوا أكتر من الرجال؟».

وقال مفتي الديار المصرية السابق خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس اليوم: «لأ دي مش فطرة، ده صفات تأتي بالاستهانة بالتعليم، المرأة عبر القرون لم تهتم بالتعليم، فاللي حصل حاجة بنسميها في علم الاجتماع امرأة ألف ليلة وليلة، اللي هي كنا زمان نقول امرأة الكنبة والشلت والرغي ويجيبوا في سير الناس وغيبة ونميمة، والحاجات دي كلها في الصورة النمطية للمرأة».

وتابع: «ابتدا الناس بتعليم البنات، ومحمد علي باشا فتح مدرسة وعلم فيها 60 بنت، وبدأ من هنا مشوار التعليم اللي غير وجه مصر، ووجه العالم كله، لما اتعلمت راحت هذه الصفات وأغلبها اللي جاية من الجهل والأمية والحبسة، وجاية من الاهتمام بعالم الأشياء دون عالم الأفكار، واليوم البنت وزيرة وسفيرة ومفكرة، وكاتبة، كل ما كانت المرأة تخرج وتتعلم كل ما الصورة النمطية بتاعت ألف ليلة وليلة مش موجودة».