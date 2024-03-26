«الفنية العسكرية» توقع بروتوكولي تعاون مع «العربية للتصنيع» و«الاستشعار عن بعد»

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بهدف الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبنية الأساسية المتاحة في إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والهندسية ورعاية المبتكرين وتقديم الحلول الفنية والهندسية لتطوير الإنتاج المحلى في قطاعات التصنيع المختلفة، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل في المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.

وقام بتوقيع البروتوكول اللواء دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وفي ذات السياق، وقع مدير الكلية الفنية العسكرية والدكتور إسلام حمزة أبو المجد القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بروتوكول تعاون يهدف إلى تكامل الجهود العلمية والعملية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا المتطورة وتطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، باستغلال الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة في كل جهة بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات البيئية وإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في خدمة المجتمع المصري.

حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، ومسؤولي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.