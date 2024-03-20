رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد عمر هاشم: العاشر من رمضان ذكرى استرداد القوات المسلحة كرامة الأمة

كتب:

عمرو هلال
04:19 م | الأربعاء 20 مارس 2024
الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التهنئة لمصر قيادة وشعبا، والعالم كله بذكرى العاشر من رمضان، موضحًا أن هذا اليوم استردت فيه القوات المسلحة كرامة الأمة.

وتابع عبر قناة «الناس»: نهنئ قواتنا المسلحة وشعبنا وأبناء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل كرامة هذه الأمة.

وتقدم قناة الناس، خلال شهر رمضان، 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها، وتحرص على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان.

اقرأ المزيد:

جناح الأزهر في معرض الكتاب يحتفي بمسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم

أول تعليق من الدكتور أحمد عمر هاشم على أحداث غزة: «ستكون العاقبة بالنصر»

الشيخ أحمد عمر هاشم يكشف سر الربط بين الرزق وسورة هود في القرآن الكريم

أحمد عمر هاشم: تأسيس الجامع الأزهر يوم مهم في ذاكرة التاريخ
بقلم عمرو هلال