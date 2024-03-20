أحمد عمر هاشم: العاشر من رمضان ذكرى استرداد القوات المسلحة كرامة الأمة

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التهنئة لمصر قيادة وشعبا، والعالم كله بذكرى العاشر من رمضان، موضحًا أن هذا اليوم استردت فيه القوات المسلحة كرامة الأمة.

وتابع عبر قناة «الناس»: نهنئ قواتنا المسلحة وشعبنا وأبناء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل كرامة هذه الأمة.

وتقدم قناة الناس، خلال شهر رمضان، 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها، وتحرص على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان.