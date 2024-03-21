رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان 1445 هجرية

كتب:

محمد مجدي
04:39 م | الخميس 21 مارس 2024
القوات المسلحة المصرية

القوات المسلحة المصرية

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من علماء الأزهر الشريف.

احتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أيمن عقل، أعقبها كلمة الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف أشار فيها إلى القيم الدينية والوطنية التي مثلتها تلك الذكرى العطرة التي تفوح منها نسمات النصر واستعادة أرض سيناء المقدسة بعد معجزة عسكرية حققها الشعب المصري وأبناؤه من رجال القوات المسلحة بإيمانهم العميق والراسخ بنصر الله وتأييده.

روح العاشر من رمضان

وألقى اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز الأسريجي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أشار فيها إلى أن رجال القوات المسلحة سيظلون محافظين على يمين الولاء والفداء للوطن متمسكين بروح العاشر من رمضان في تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته وإنجازات شعبه العظيم جيلاً بعد جيل .

واختتمت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

اقرأ المزيد:

أحمد عمر هاشم: العاشر من رمضان ذكرى استرداد القوات المسلحة كرامة الأمة

السيسي يشارك قادة القوات المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة العاشر من رمضان

«العربي الناصري» يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.