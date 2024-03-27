يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الأربعاء 27-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة الثامنة عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، في الساعة 4:22 صباحًا، ومعه بداية صوم اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، في الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، في الساعة 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، في الساعة 7:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و11 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.