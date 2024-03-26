وزير إسرائيلي سابق: نهاية تل أبيب ستكون على يد نتنياهو

حذر موشيه يعالون، الوزير ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق، اليوم، من أن إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها، مهاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه مستعد للتضحية بالمحتجزين من أجل البقاء سياسيا، وأن بيني غانتس وغادي أيزنكوت في حكومة الحرب كان يجب أن يغادرا منذ وقت طويل، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

يعالون: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ قيامها

وأكد يعالون في مؤتمر صحفي، أنه ليس هناك شك في أن دولة إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ قيامها، ورغم ذلك لا يهم المسؤولون سوى بقائهم سياسيا، واصفا الأمر بأخطر فشل إسرائيلي، متابعا أنه بمجرد أن يعتمد بقاء الحكومة على عوامل متطرفة، مثلما يفعل سموتريتش وبن غفير فبالتالي أصبحت دولة الاحتلال في مشكلة، خصوصا أن نتنياهو يفضل بقاءه على رأس الحكومة عن أي شيء آخر.

وكشف يعالون الأخطاء الفادحة التي وقع فيها نتنياهو، إذ أنه بعد 10 أيام فقط من 7 أكتوبر لم يقبل عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن وعلى غير العادة حين عُقدت جلسة مجلس الوزراء وقدم الاقتراح بدلا من أن نقول «نعم ولكن»، قال لا دون نقاش، أما ما يتعلق بالمحتجزين فالكثيرون يعلمون أنه لا يريد التوصل إلى اتفاق بشأنهم، لأن لديه خصمين وهما بن غفير وسموتريتش.

يعالون: نسير في اتجاه التهديد الوجودي للبلاد

وأكد يعالون أنه يعتقد بأن موضوع المحتجزين كان يجب التعامل معه منذ البداية، خصوصا وأن الاحتلال لم يستفد شيئا من التحرك الهجومي إذ كان لدى قوات الاحتلال 28 لواء في الداخل وأصبح اليوم ليس لديهم 4 لواءات فقط، والعرض الأمريكي كان جيدا في البداية، «قالوا لنا نحن معكم.. وتم تشغيل الحاجز الوقائي لمدة أربعة أسابيع، ولكن الآن بعد 5 أشهر لا يزال القصف مستمرا، ودولة الاحتلال تسير حاليا في اتجاه خطير إلى حد التهديد الوجودي للبلاد، أي تهديد وجود إسرائيل.