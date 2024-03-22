بلينكن يحذر نتنياهو من حرب استنزاف مع الفصائل الفلسطينية في هذه الحالة

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب، في تحذير شديد اللهجة خلال اجتماعهم، وفقا لموقع والا الإسرائيلي.

وأفاد موقع والا أن بلينكن قال: «أنت في حاجة لخطة واضحة وإلا ستبقى عالقا في غزة»، ليرد نتنياهو قائلا: «بهذا سنكون مشغولين هناك لعقود من الزمن».

تحذير بلينكن يرصد قلق الإدارة الأمريكية فيما يخص استراتيجية الاحتلال تجاه غزة

ووفقا لـ«سكاي نيوز عربية»، فإن تحذير بلينكن يرصد قلق الإدارة الأمريكية فيما يخص استراتيجية الاحتلال تجاه غزة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى احتلال طويل الأمد للقطاع دون خطة خروج.

وذكر مصدر أن بلينكن أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الحربي أن أمن إسرائيل ومكانتها الدولية في خطر موضحا أن نتنياهو لم يتفهم الأمر بعد.

وأنه حين يفهم سيكون الوقت قد فات، موضحا أن عدم وجود خطة واضحة لليوم التالي للحرب، قد يترك إسرائيل في غزة تواجه المسلحين في حرب استنزاف، وبعد أن استمع نتنياهو للكلام رد واعترف: «إذا حدث ذلك فسننشغل هناك لعقود».