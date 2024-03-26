قصواء الخلالي: التصوف علم قائم بذاته ونهجه القرآن والسنة النبوية المطهرة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدراويش كانت لهم الكثير من التعريفات بين أهل العلم وأهل اللغة وأهل الله، لكن المصريين اصطلحوا على أن الدرويش هو من يبحث عن الطريق إلى الله، وهو من يتقرب إلى الله بالعلم أو السعي أو العزلة أو العمل أو غير ذلك من الأمر.

الدراويش يبحثون عن الطريق الصحيح

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديم برنامج «مملكة الدراويش»، على شاشة قناة «الحياة»، أن الدراويش تاهوا وهم يبحثون عن الطريق ونسوا أن الملك كله لله، لافتة إلى أنه كان للتصوف في قلب المصريين وقلب المسلمين الكثير من المقامات المبنية على العلم، وعلى سائر الأنبياء المرسلين، وعلى أصحابهم ومتابعهم أجمعين.

التصوف علم قائم بذاته له قواعد وشيوخ

وتابعت أن التصوف علم قائم بذاته له قواعد وشيوخ ونهجه القرآن والسنة النبوية المطهرة ومقاماته كثيرة في قلوب المصريين ومؤصلة لروحانياتهم، موضحة أن الإمام أبو القاسم القشيري عام 437 من الهجرة، تحدث عن كثيرا من أهل التصوف، وعن كثيرا من أهل الله هو وصف مسالكهم ودربهم وأخلاقهم وأفعالهم وكيف كانوا يتقربون إلى الله.