قصواء الخلالي: الموسم الدرامي لـ«المتحدة» في رمضان سينال إعجاب الشارع المصري

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدولة المصرية استعدت لشهر رمضان بشكل جيد، منوهة بالحالة الإيجابية التي تسود الشارع المصري الآن.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة سي بي سي، أن الفترة الماضية، شهدت تحرك الأداء الإعلامي للأفضل، وذلك وفقا للأرقام ومتابعات نسب الجودة، حيث سعى للالتزام بقضايا المجتمع.

ونوهت بأن الأداء الإعلامي ظهر في العديد من المناسبات، مثل الانتخابات الرئاسية وتغطيتها، وأيضا الاستعداد لشهر رمضان من أعمال درامية وتوعوية.

وتابعت أن الشركة المتحدة تقدم موسما دراميا وإعلاميا توعويا خلال شهر رمضان، فهي تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ولها القدرة على تحقيق مساحات مع الجميع من حيث الانتشار والأعمال، وسيكون هناك ما ينال إعجاب الشارع المصري.

برامج دينية وسطية معتدلة

وأكدت: «اللي جاي في رمضان السنادي تنوع أكثر ثراء وبرامج دينية وسطية معتدلة، بالاضافة إلى موسم أطفالي على أعلى مستوى، وأعمال وبرامج طبخ تناسب الثقافة والوعي المصري».

مسلسل الحشاشين

وأكملت أنه يوجد 20 سردية خلال رمضان، أبرزهم الحشاشين فهو أبرز إنتاج درامي تاريخي خلال العقود الماضية، موضحة أنه سيكون مناسبا للجميع.