مراسل «في المساء مع قصواء»: معبر رفح مفتوح على مدار الساعة لدعم قطاع غزة

قال محمد شاهين، مراسل «في المساء مع قصواء»، إنَّ استمرار فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى غزة واستقبال مصابين ومسافرين، يأتي في إطار الجهود المصرية الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن أهالي غزة.

دعم قطاع غزة

وأضاف في تغطية للبرنامج مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، من أمام المعبر: «أمتن لوجودي هنا في هذه الأرض، ولم يتوقف أي جندي من جنود الدولة المصرية عن العمل من أجل دعم قطاع غزة المحاصر، وهذا على مدار الساعة وعلى مدار أيام الأسبوع وحتى أيام الإجازات والعطل، مثل يوم الجمعة».

وتابع مراسل البرنامج: «لا موظف ولا جندي ولا حتى متطوع هنا أو أي من العاملين بل وحتى فريق التصوير وفريق العمل.. لا يوجد أحد يعرف معنى الإجازة لأننا نعتبر أنفسنا في مهمة رسمية ومسؤولية كاملة لـ دعم الأشقاء داخل قطاع غزة».

الحرب على غزة

واستطرد: «على مدار 155 يوما من الحرب على غزة، لم تتوقف الدولة المصرية عن دورها الإنساني تجاه قطاع غزة من خلال معبر رفح، الذي يعمل على مدار الساعة، ونحن نقف هنا في أبعد نقطة حدودية بشمال سيناء، آمنين مطمئنين داخل أوطاننا ونعرف قيمتها جيدًا كما نعرف حجم الدور والمسؤولية الملقى على عاتق الشعب المصري ومؤسساته، تجاه الأشقاء بقطاع غزة».