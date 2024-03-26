شيخ مشايخ الصوفية: لدينا 78 طريقة في مصر أصلها تطبيق كامل لسنة النبي

قال الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن أصل «التصوف» هو حضرة النبي، موضحا أن الصوفية والصوفيين يرفضون البدع.

أضاف القصبي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، أن وصف المجموع بتصرفات الأفراد أمر مغلوط فنحن نتحدث عن الإسلام وإذا كان هناك شخص مسلم يشرب الخمر فهذا لا يعيب الإسلام بل يعيب الشخص ذاته ونفس الأمر مع الصوفية.

التصوف تطبيق كامل لسنة النبي

وأوضح أن التصوف تطبيق كامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء شخص ببدعة فهذا يعيب الشخص نفسه ونحن نرفض هذه التصرفات، متابعا:«أتوجه بالشكر للشركة المتحدة على برنامج مملكة الدراويش فهو ينتصر لهوية المصريين الوسطية الصوفية، ويكشف الحقائق، وينتصر للوعي».

التصوف هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم

وأردف أن أصل التصوف هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا القيم الصوفية من الرسول الصادق الأمين حتى قبل الرسالة.

وختم الدكتور عبد الهادي القصبي: «لدينا في مصر 78 طريقة صوفية، وكلها أصلها رسول الله، والإحصائيات تؤكد وجود كم هائل من المصريين على المنهج الصوفي».