أستاذ فلسفة: ربط التصوف بالواقع مهم وضروري

قال الدكتور جمال سيدبي، أستاذ الفلسفلة بكلية الاداب في جامعة قناة السويس، ونائب رئيس الجامعة سابقا، إن الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، كان مجددا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لافتا إلى ضرورة وأهمية ربط التصوف بالواقع، لأنه أمر هام جدا، وتابع: «الإمام الرائد الراحل يحتاج إلى دراسات عديدة، لأنه كان موسوعة، وهو من المجددين في العالم المعاصر».

وعرضت احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بالذكرى السادسة والعشرين للشيخ محمد زكي إبراهيم - رحمه الله - فيديو قصير مدته 4 دقائق، حول سيرته، والتي تناولت آراء عدد من مشايخ الطرق الصوفية وثنائهم عليه، كما استعرضت حب الناس له وتقديره، واجتماع الناس حوله من جميع الفئات العمرية المختلفة، كما تناول الفيديو لقطات له أثناء دروسه ومحاضراته.

احتفالية البيت المحمدي

من جهته أعرب فضيلة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، عن بالغ تقديره للسادة العلماء الذين حرصوا على إحياء ذكرى الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث، مؤكدًا أنه رحمه الله كانت حياته في العلم، ونشر التصوف الراشد، مسترشدًا ببعض الأبيات الشعرية التي تسرد حياته في الدعوة إلى الله المستمدة من صحيح الدين الإسلامي.