شيخ مشايخ الصوفية: التصوف يحقق مقاصد الرسالة المحمدية

قال شيخ مشايخ الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الطريقة الصوفية أصلها رسول الله، ويعتقد البعض أن كل طريقة تختلف عن الطريق الأخرى، موضحا أن الأصل واحد وهو متمثل في الكتاب وسنة رسول الله.

علماء الأمة بحثوا في التصوف

وتابع القصبي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، أن علماء الأمة بحثوا في التصوف وكتبوا تعريفات كثيرة لهم، فالبعض قال إنه علم الأخلاق وبهذا المفهوم فالتصوف يحقق أحد مقاصد الرسالة المحمدية، وهو إتمام مكارم الأخلاق، متابعا: «التصوف يحقق مقاصد الرسالة المحمدية، وتطبيق للكتاب والسنة، وما يخالف هذا ليس من التصوف في شيء».

التصوف علوم الكتاب والسنة

وأوضح أن البعض ذهب إلى أن التصوف هو علوم الكتاب والسنة، فهو تطبيق كامل لكتاب الله وسنة المصطفى، والبعض رأى أنه علم التزكية، والنبي محمد هو أصل التصوف، موجها الشكر للشركة المتحدة على جهودها في دعم الصوفية من خلال هذا البرنامج.