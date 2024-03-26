70 مسجدا للاعتكاف في الإسماعيلية خلال العشر الأواخر من رمضان 2024

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن أماكن المساجد المخصصة للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 والموزعة على جميع المراكز والقرى والأحياء، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد في هذه المساجد، وتوفير إمام لكل مسجد لمتابعة الصلوات ومواعيدها.

أماكن مساجد الاعتكاف في مدينة الإسماعيلية

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف في الإسماعيلية كالتالي:

أبو بكر الصديق بمنطقة الافرنج

مسجد المطافي (الإسماعيلي) بميدان المطافئ

مسجد الحفني

مسجد السلام بمنطقة حي السلام

مسجد الصالحين

مسجد الشيخ زايد

مسجد بدر

مسجد الرضوان خلف ديوان المحافظة

مسجد التوحيد في أبو عطوة

مسجد نور الملاحي في أرض الجمعيات

أماكن مساجد الاعتكاف في مركز أبو صوير

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف في مركز ومدينة أبو صوير والتي تضمنت كلا من:

مسجد الرحمة في شارع السوق

مسجد التوفيق في مدينة المستقبل

مسجد الهداية في قرية الواصفية

مسجد عمر بن عبد العزيز في عزبة الحاج عيد

مسجد الإسراء في منطقة أبو عياد

مسجد الصفا في منطقة رفلة

مسجد الرحمن في منطقة العالي

مسجد الرحمة في منطقة الجرايشة

مسجد الرحمة في روض الصولي

مسجد الرحمة في أبو خروع

مسجد النور علي الطريق الصحراوي

مسجد الرحمة - الرحمن بمنطقة الصحراوي

مسجد الرحمن في منطقة أبو شامية

مسجد الرحمة في منطقة شعيب

أماكن مساجد الاعتكاف في مركز التل الكبير

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف في مركز التل الكبير والتي تضمنت كلا من:

مسجد كفر الشيخ عطية

مسجد الحمادة الجديد

مسجد الرحمن الإماراتي في منطقة السلام

مسجد الشيخ شريف في الحمادة

مسجد محمد علي في تل البلد

مسجد الجزيرة الخضراء

مسجد ابو بكر الصديق في تل البلد

مسجد الشهيد لطفي في منطقة القرين

مسجد التوحيد سعفان في البعالوة

مسجد مجمع البحر في القرين

مسجد التل الصغير

أماكن مساجد الاعتكاف في مركز القنطرة غرب

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف في مركز القنطرة غرب والتي تضمنت ما يلي:

مسجد الكبير في القنطرة غرب

مسجد السلام في القنطرة غرب

مسجد النور في القنطرة غرب

مسجد التقوي في مجلس المدينة

مسجد العمارات في القنطرة غرب

مسجد الرياح الكبير

مسجد أبو المعاطي في قرية أبو خليفة

مسجد الرحمن شهدي في أبو خليفة

مسجد التقوي في كيلو 11

مسجد عباد الرحمن في كيلو 11

مسجد بر الوالدين في كيلو 11

مسجد السلام في كيلو 17

مسجد نور الإسلام في كيلو 17

مسجد القدس في كيلو 17

أماكن مساجد الاعتكاف في مركز فايد

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف في مركز فايد والتي تضمنت كلا من:

مسجد عمر بن الخطاب في فايد

مسجد الإسراء في سراربيوم

مسجد الرحمة في منطقة عواد سالم

مسجد أبو عرفة في منطقة الضبعية

أماكن مساجد الاعتكاف في مركز القصاصين

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف في مركز القصاصين كالتالي:

مسجد المساكن في القصاصين

مسجد العمدة في منطقة السلام

مسجد الهوانية في الشروق

مسجد الخلفاء الراشدين في منطقة الشروق

مسجد الصفا في الكوع

مسجد ناصر القصاصين

مسجد الهدي العبل في المحسمة

مسجد الجيار في المحسمة

مسجد السويدات الكبير في 30 يونيو

مسجد الوابورات

مسجد الرحمة الكبير في المرزوقية

أماكن مساجد الاعتكاف في القنطرة شرق

وحددت وزارة الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف في القنطرة شرق والتي تضمنت ما يلي:

المسجد الكبير في وسط البلد

مسجد الخلفاء الراشدين

مسجد سيد المرسلين

مسجد العبور في قرية العبور

مسجد البسط الذكي في قرية الأبطال