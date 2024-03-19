خطوات تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024/1445.. شرط وحيد

مع اقتراب نهاية الثلث الأول من شهر رمضان المبارك واقتراب العشر الأواخر، يسعى كثيرين إلى البحث عن مساجد للاعتكاف وبالأخص في مكة المكرمة، وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، استقبال طلبات تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024/1445، وذلك وفق ضوابط وشرط محدد.

وفي التقرير التالي، تعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية، شروط وخطوات تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024/1445، وفق الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين.

موعد تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024/1445

وبحسب المُعلن، جرى فتح باب استقبال تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024/1445، بداية من يوم الأحد 7 رمضان الجاري، وسيكون التسجيل متاحًا حتى اكتمال العدد.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات داخل المسجد الحرام، موضحة أنّ هناك شرطًا لا بد من توافره في المتقدمين، وهي أنّ لا يقل عمر المعتكف عن 18 عامًا، مع العلم أنّ الاعتكاف بالمسجد يبدأ من 20 رمضان الجاري.

خطوات تسجيل الاعتكاف في المسجد

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للراغبين في تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام، تقديم الطلب إلكترونيًا، عبر خطوات نذكرها في السطور التالية: