كيفية تحويل الهاتف إلى غير متاح بدون استخدام وضع الطيران.. طرق بسيطة

يلجأ العديد إلى تحويل الهاتف إلى وضع طيران لمنع تلقي المكالمات الهاتفية، لكن هذه الخاصية، تمنع أيضًا مستخدم الهاتف من تفعيل بيانات الهاتف ليتمكن من استخدام الإنتترنت بدون الواي فاي، لذا، هناك بعض إمكانية لتحويل الهاتف إلى «غير متاح»، دون تفعيل خاصية وضع الطيران.

طرق تحويل الهاتف إلى غير متاح بدون وضع الطيران

وفي السطور التالية، طرق تحويل الهاتف إلى غير متاح بدون خاصية وضع الطيران، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

- الانتقال إلى إعدادات الهاتف ثم إعدادات الاتصال على الهاتف المحمول، ثم انقر على خيار «تحويل المكالمات»، وبعدها، سترى أمامك الخيارات، انقر على خيار تحويل المكالمات، وبمجرد النقر عليه، سترى العديد من الخيارات الأخرى، اضغط على إعادة التوجيه دائمًا وأدخل رقمًا مغلقًا أو غير موجود، ثم انقر على زر التمكين.

- هناك خيار آخر يمكن من خلاله إيقاف المكالمات، وهو الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار الصوت، ثم اختيار «عدم الإزعاج»، والنقر على المكالمات، وتحديد عدم السماح بأي مكالمات، من القائمة المنبثقة وقم بتبديل السماح للمتصلين المتكررين، إلى وضع إيقاف التشغيل.

مميزات تفعيل وضع الطيران

وهناك العديد من المميزات لتفعيل خاصية وضع الطيران، وهي:

- يقوم بإيقاف شبكات الاتصالات بالكامل.

- تحويل الهاتف إلى غير متاح.

- إيقاف البلوتوث.

- منع استقبال إشارات الـGPS، ويقوم الهاتف باستقبال الإشارات فقط دون إرسالها.

- إذا قمت بتفعيل خاصية وضع طيران وتريد تشغيل الواي فاي، يمكنك إعادة تشغيله مرة أخرى، وسيعمل الإنترنت دون المكالمات الواردة على الرقم الشخصي.

- يحافظ على عمر البطارية.

- لا يحتاج المُستخدم إلى إغلاق الهاتف بالكامل بعد تفعيل وضع الطيران.