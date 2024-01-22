أسرع طريقة لشحن بطارية الهاتف.. «علشان تعيش وقت أطول»

شحن بطارية الموبايل من الأمور المهمة إذ لا يستطيع الأشخاص الاستغناء عن الهاتف، لكن هناك أخطاء كثيرة يقع فيها كثيرون عند وضع التليفون على الكهرباء للشحن، لذلك يتساءل البعض عن أسرع طريقة لشحن بطارية الهاتف، والطريقة الصحيحة لتجنب تلف البطارية.

أسرع طريقة لشحن بطارية الهاتف

محمود ناجي، خبير تكنولوجي، أكد لـ«الوطن»، كيف تكون أسرع طريقة لشحن بطارية الهاتف؟، وما الأخطاء التي يجرى ارتكابها عند شحن الهاتف، وهي كالتالي:

- لضمان أسرع طريقة لشحن بطارية الهاتف والحفاظ عليها من التلف، قم بتحويل الهاتف إلى وضع الطيران، وذلك لإغلاق التطبيقات المفتوحة، ولإنه يعتبر وضع الطيران موفرا قويا للطاقة.

- قم بخلع جراب الهاتف أثناء عملية الشحن، وهو ما يزيد من سرعة الشحن عند توصيله بالكهرباء.

- عدم ترك الشواحن متصلة بالكهرباء وقتا طويلا لتجنب سخونة الهاتف وزيادة خطر الحرائق.

- استخدم الشاحن الأصلي للهاتف، وعدم استخدام الشواحن ذات جودة منخفضة.

- تجنب شحن البطارية بنسبة 100%، لعدم تقليل عمر البطارية.

- تجنب شحن الهاتف من خلال منفذ USB في الكمبيوتر أو اللاب توب.

- قم بتفريغ البطارية لكن تجنب وصولها إلى 0%.

- تجنب استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن.

- استخدم الشاحن المتنقل لشحن الهاتف عند الخروج.

- تجنب شحن البطارية بالكامل خاصة في حال انخفاض نسبة الشحن.

نصائح لشحن بطارية الهاتف

ووجّه «ناجي»، عدة نصائح لشحن بطارية الهاتف والحفاظ عليها، من بينها شحن بطريقة الموبايل بشكل كامل مرة واحدة في الشهر، إذ يتسبب عدم شحن بطارية الموبايل بنسبة 100 % في تقصير العمر الافتراضي للبطارية، وتجنب إفراغ الهاتف بشكل كامل لإنه يقلل من عمر البطارية، كما أن تبريد الجهاز، من خلال وضع الطيران يساعد في تقليل درجة حرارة الهاتف، مما يسهم في الحفاظ على أدائه وتجنب التلف الناتج عن الحرارة الزائدة.