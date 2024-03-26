بيشوي عماد لـ«كلام في الفن»: وُلدت بأسرة من الصم والبكم وهو ما جعلني مهتما بلغة الإشارة

قال بيشوي عماد، مسؤول تجربة ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع، إن لغة الأشارة لم تكن وظيفة أبدًا بالنسبة له، موضحا أنه وُلد في أسرة من الصم، وهو ما جعله مهتما بلغة الإشارة، فهناك 7 ونصف مليون شخص في مصر من الصم: «إحنا 6 أخوات 3 بيتكلموا، و3 صم وبكم».

وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو «سبورت أف أم»، أنه كان معرضًا أن يكون من بين الصم والبكم، موضحًا أن هناك مسؤولية كبيرة يحملها مترجمو لغة الإشارة ممن ولدوا لأسر صماء فعاشوا معهم معاناتهم منذ أن وعت عقولهم الدنيا، فهناك أسر وعائلات لم تحقق، ما حققه أقرانهم من السامعين، نتيجة لغياب وسائل التواصل وهي فجوة نسعى لسدها.

وتابع: «هناك مرحلة عشتها في حياتي وهي المرحلة التعليمية، أن الطفل المولود من أسرة صماء بيعاني من مشكلة دراسيًا وتعليميًا مع المجتمع، وأن الطفل الدرس اللي بياخدوا في المدرسة، ويروح البيت ينساه لأنه ما حدش بيراجع معاه في البيت».